Europei nuoto Paralimpico, due medaglie per ligure Bocciardo

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Un oro e un argento. Si aprono nel migliore dei modi i Campionati Europei di nuoto Para Swimming di Funchal in Portogallo per Francesco Bocciardo. L'atleta genovese delle Fiamme Oro nella prima giornata degli Europei ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri stile libero categoria S5 con il tempo di 32"90. Una gara velocissima da parte di Bocciardo conclusa davanti allo svizzero Stephan Fuhrer (34"20) e allo spagnolo Antoni Ponce Bertran (35"75).Medaglia d'argento nei 100 rana SB4 in una gara dominata dal russo Cherniaev (1'45"84), con il ligure che è stato in grado di gestire la propria performance chiudendo in 1'50"05 davanti al greco Tsapatakis che ha conquistato la medaglia di bronzo. "E' stato un 50 stile intenso, sapevo di arrivarci da favorito però non ero sicuro di riuscire a vincere, fino all'ultimo è stato un testa a testa con lo svizzero. Sono contento del tempo che si avvicina di molto al mio personale e dimostra come i duri mesi di lavoro stiano dando i loro frutti", ha detto Bocciardo.

(ANSA).