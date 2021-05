Covid: calano ancora gli ospedalizzati in Liguria

La Liguria registra oggi 80 nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 2762 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1622 tamponi antigenici rapidi. A Imperia sono 17, a Savona 14, a Genova 27 e nel Tigullio 6. Anche oggi sono in calo gli ospedalizzati, 11 in meno rispetto a ieri, per un totale di 331, di cui 51 in terapia intensiva. Si registrano anche 140 persone in meno in isolamento domiciliare e 209 persone guarite. Sono morte 4 persone, tutte sopra i 90 anni.

Sul fronte vaccini sono 3.903 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore per un totale di 783.224 dall'inizio della campagna.