Volantino con svastica su cancelli campo sinti a Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Un volantino con la svastica e la scritta 'Abbiamo vinto noi - a morte zingari maledetti' è stato stato attaccato accanto al campo sinti di via Nostra Signora della Guardia a Bolzaneto. E' stato un membro della comunità a denunciarlo con un post sui social. "Salve siamo Sinti del campo di Bolzaneto stamattina abbiamo trovato questo manifesto. E' davvero assurdo, essere nel 2021 ed essere ancora così cattivi e ignoranti. Abbiamo chiamato i carabinieri che provvederanno a prelevale le impronte".

"Non ce la sentiamo di liquidare tali gesti come una semplice goliardata e riteniamo che le autorità e gli organi preposti debbano vigilare e prendere provvedimenti nei confronti dei sempre più numerosi gesti di intolleranza e razzismo che purtroppo avvengono nella nostra città - si legge in una nota del gruppo consiliare in Municipio Valpolcevera Chiamami Genova -. Solamente l'educazione e la reciproca conoscenza tra la cittadinanza possono scongiurare episodi come questi". (ANSA).