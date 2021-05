Tenta rapina alla posta e si schianta con scooter, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Prima ha tentato di rapinare l'ufficio postale di corso Firenze, a Castelletto, poi è scappato a bordo di uno scooter rubato ma si è schiantato contro le auto. A soccorrerlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno riconosciuto come autore di una rapina a una farmacia di via Fieschi. In manette è finito un genovese di 46 anni. L'uomo ha fatto irruzione nell'ufficio postale col volto nascosto da un passamontagna e ha minacciato la direttrice con un coltello. La dirigente però non ha consegnato nulla e lo ha fatto desistere. A quel punto il rapinatore è scappato ma si è schiantato dopo pochi metri. I carabinieri lo hanno riconosciuto perché aveva ancora la stessa felpa sgargiante della rapina alla farmacia.(ANSA).