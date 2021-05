Ponte Genova: da domani operazioni pianificate monitoraggio

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - A partire da domani inizieranno le pianificate operazioni di monitoraggio sul bordo del ponte Genova San Giorgio, attività già previste a sei mesi dall'utilizzo dell'infrastruttura (controllo serraggio bulloni).

Lo comunica la struttura commissariale.

Per permettere lo svolgimento dei sopralluoghi in totale sicurezza, si rende necessaria la chiusura a senso unico alternato delle vie sottostanti il viadotto, seguendo l'andamento degli interventi soprastanti, partendo da ponente verso levante. Tali attività non incidono sulla viabilità del viadotto.

Le modifiche alla circolazione saranno effettuate all' interno della fascia oraria compresa tra le 9 e le 17 (evitando quindi le ore di punta), saranno regolamentate da movieri e riguarderanno singoli tratti di strada sotto il ponte.

Il senso unico alternato interesserà dapprima Corso Perrone a partire dalle ore 9 di domani, sabato 15 maggio.

In successione, la modifica al traffico interesserà tutte le vie sottostanti il viadotto, un tratto alla volta, fino a cessate esigenze. In contemporanea, a partire dai primi giorni della prossima settimana, resterà chiusa al traffico per tre giorni consecutivi via del Campasso, per poter rinforzare alcune porzioni del muro di contenimento e in parallelo consentire il posizionamento dei pali dell'illuminazione pubblica a servizio della via. (ANSA).