Crolla ponte darsena: messo in sicurezza, rientrano sfollati

Rientrano quest'oggi i 12 residenti della palazzina che si trova accanto al ponte mobile della darsena di Pagliari, alla Spezia, che erano stati fatti sfollare mercoledì a seguito del cedimento del ponte. Ora la struttura, annuncia l'Autorità di Sistema Portuale, è stata messa in sicurezza e così i residenti potranno lasciare l'hotel in città in cui erano ospitati a spese dell'ente per rientrare nella loro abitazione. Per alleviare il disagio alle aziende della nautica che sono all'interno della darsena l'Authority ha siglato due ordinanze, per individuare aree provvisorie per alaggio e varo delle imbarcazioni, una nei pressi della darsena una vicino a Molo Italia. Il ponte mobile si trova sopra il canale di collegamento tra la darsena e il mare: con la sua apertura, tramite un sistema meccanico, permetteva il passaggio di imbarcazioni anche di grandi dimensioni. Il presidente Mario Sommariva e il segretario generale Francesco Di Sarcina, che proprio stamani è stato riconfermato all'unanimità nell'ambito del comitato di gestione per un secondo mandato, hanno ringraziato forze dell'ordine, capitaneria, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia municipale per il lavoro svolto per garantire la sicurezza.