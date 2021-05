Università: Genova,studenti protestano su intesa con aziende

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Un gruppo di studenti universitari ha manifestato contro la firma del protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Università di Genova e Confindustria per la programmazione dei dottorati condivisa con le aziende, organizzata nel palazzo della Regione. 'Università azienda, mafia e precarietà': è lo striscione srotolato dai manifestanti che hanno scandito slogan contro il rettore Federico Delfino chiedendogli di uscire 'fuori' dal palazzo. "Vergogna", "rettore e Confindustria ci vogliono precari, non siamo i vostri schiavi, ma i nuovi partigiani", "giù le mani dai dottorati", alcuni dagli slogan scanditi dagli studenti. In piazza una ventina di manifestanti che hanno sventolato anche bandiere 'No Tav'. "Ci fanno vivere nella miseria, nella depressione e nell'isolamento.

- afferma un manifestante al megafono - Continuano ad aumentare le famiglie che non sono più in grado di garantire l'istruzione pubblica ai loro figli". Si tratta dello stesso gruppo di studenti che ha occupato il dipartimento di Scienze della Formazione per protestare contro la Dad. Il rettore Delfino ha abbandonato il palazzo della Regione scortato dalle forze dell'ordine senza incontrare i manifestanti. (ANSA).