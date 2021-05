Università: Delfino, 'Capisco il disagio degli studenti'

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - "Il dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova sta soffrendo l'occupazione degli studenti, perché le attività universitarie sono compromesse, capiamo il momento di disagio degli studenti e con un approccio di compromesso cercheremo di risolvere le cose".

Così il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino commenta la protesta di un gruppo di studenti universitari contro la firma del protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Università di Genova e Confindustria per una programmazione dei dottorati condivisa con le aziende. "Ho proposto subito un incontro agli studenti che hanno occupato il dipartimento di Scienze della Formazione, li ho invitati in rettorato come tutte le rappresentanze degli studenti e loro non hanno accettato. - aggiunge il rettore - Stiamo continuando a dialogare perché mi interessa dialogare con loro, non cerco contrapposizioni, sono sicuro che anche la loro azione dimostrativa si risolverà al più presto.

Il dialogo con gli studenti è la cosa principale, non c'è necessità di sgombero in questo momento, c'è necessità di confronto per capire le loro istanze, però c'è anche la necessità di ripristinare la legalità". (ANSA).