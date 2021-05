Sorvolo su Genova domani delle Frecce Tricolori

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Vari passaggi delle Frecce Tricolori sopra Genova questa mattina in vista di un sorvolo vero e proprio della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare previsto domani pomeriggio sul capoluogo ligure in occasione della scopertura nel quartiere di Carignano del monumento dedicato all'imprenditore e aviatore Giorgio Parodi.

Per l'occasione la pattuglia farà appunto un sorvolo con i fumi accesi, mentre quelli di oggi uditi in città erano solo passaggi di prova propedeutici, che hanno però destato un certo stupore tra i cittadini, in qualche caso con telefonate ai numeri di emergenza e alle redazioni dei media locali.

La statua sarà scoperta dalla figlia di Giorgio Parodi Marina Cais di Pierlas Parodi, alla presenza tra gli altri del vice sindaco di Genova Massimo Nicolò e del presidente della Liguria Giovanni Toti. Il sorvolo delle Frecce Tricolori, spiega il Comune di Genova, sarà effettuato a una quota che permetterà di essere ben visibile da tutti i quartieri cittadini. L'invito è quindi quello di non creare assembramenti. La cerimonia e il sorvolo saranno trasmessi anche in diretta Facebook sui canali social del Comune di Genova. (ANSA).