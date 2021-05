Crolla ponte darsena: domani rientrano i residenti

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 MAG - Potrebbero rientrare già domattina i 12 inquilini del palazzo che si trova accanto al ponte mobile di Pagliari (La Spezia), ceduto ieri per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti. "Sono loro i più danneggiati" ha sottolineato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva, oggi nel corso di un incontro con la stampa nei pressi del ponte. La vela del ponte, che rischia di crollare sulla palazzina, "verrà messa in sicurezza con un tirante. Poi nell'arco di 10 giorni siamo pronti a intervenire con una gru per rimuovere l'impalcato". Per altri due giorni i residenti saranno fatti sfollare, in albergo. Non è ancora chiaro ciò che è accaduto, ma "il consorzio che si occupa della manutenzione ci ha riferito che i controlli del 24 marzo non avevano rivelato alcun problema. I motivi del guasto sono da accertare". La struttura che si trova su viale San Bartolomeo permette l'ingresso e l'uscita dalla retrostante darsena di imbarcazioni a vela, permettendo loro di prendere la via del mare. La volontà è quella di arrivare a liberare l'area dal troncone del ponte, per permettere alle attività della darsena di tornare a operare normalmente. "Intanto abbiamo predisposto un'ordinanza straordinaria, che permette di spostare le imbarcazioni via terra o di portarle in mare da passeggiata Morin". La viabilità rimane sul percorso alternativo. Sommariva ha spiegato che la sua idea sarebbe quella di realizzare un ponte con caratteristiche differenti. Ma "le aziende, oggi vincolate agli orari del ponte, così come i residenti" sarebbero favorevoli a non ricostruire più alcuna struttura in quel punto. La questione rimarrebbe quella della viabilità, in un'area di cantieri navali importanti e che collega La Spezia con Lerici. Di certo i tempi di realizzazione si prospettano lunghi. Sicuramente "più di un anno" ha stimato Sommariva, presente alla conferenza stampa con il segretario generale Francesco Di Sarcina. (ANSA).