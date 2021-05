Covid: continua calo degli ospedalizzati, 8 morti

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Continua a calare in modo deciso il numero degli ospedalizzati per covid in Liguria. Sono 373, 26 in meno rispetto a ieri. Tra i ricoverati 47 sono in terapia intensiva. In calo anche i positivi: sono 4218, 87 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi contagi sono 115 per un totale da inizio pandemia di 101467. I nuovi casi sono emersi da 6851 tamponi. Il tasso di positività è 2,2%, era 2,14%, mentre a livello nazionale è 2,8%. I contagi delle ultime 24 ore sono 50 nell'area di Genova, 21 nel Savonese, 20 nell'Imperiese, 19 nello Spezzino e 5 nel Tigullio. I guariti sono 194. I morti 8 per un totale di 4267. In isolamento domiciliare ci sono 2874 persone, 151 in meno rispetto a ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 3617, erano 4031 Le persone vaccinate nelle ultime 24 ore sono 12771 ed hanno completato il ciclo vaccinale in 270428. I vaccini consegnati sono 826620, quelli somministrati 755951 pari al 91% (ANSA).