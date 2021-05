Bullismo in rosa tra minori, due ragazze denunciate

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - La Polizia ha denunciato due ragazze di 14 e 17 anni, la prima per lesioni personali, minacce, ingiuria, violenza privata, e la seconda per violenza privata e diffamazione aggravata dall'utilizzo dei social network. Le due hanno partecipato a una spedizione punitiva verso un'altra minorenne che aveva rivelato a una amica che aveva intrapreso una relazione con un ragazzo sul quale aveva messo gli occhi anche un'altra ragazza. L'amica della ragazza picchiata doveva mantenere il segreto, cosiì non è stato e la storia è arrivata a conoscenza dell'altra ragazza che decide di farla pagare alla rivale. Tra le sue amicizie c'è chi le suggerisce il nome di altre ragazze disposte a compiere 'spedizioni punitive' e che ne avevano già messe in atto.

Vengono ingaggiate quattre minorenni, due di queste tredicenni e non imputabili. Le quattro invitano la ragazzina a un appuntamento per un chiarimento vicino alla sua abitazione. Ma è una trappola la ragazza viene offesa, picchiata, trascinata a terra per i capelli e le sferrano un calcio e la minacciano. Ad assistere all'aggressione almeno altre quattro ragazze che non intervengono e filmano con i telefonini la scena, che va avanti per 30 secondi. E' accaduto nel marzo scorso a Sestri Ponente.

La ragazzina torna a casa, non ne parla con i genitori che il giorno dopo notato sul corpo della figlia lividi sparsi e la accompagnano al pronto soccorso (5 giorni di prognosi) e successivamente presentano denuncia al commissariato. Le indagini portano all'identificazione di quattro ragazze, due delle quali, nonostante la giovane età, già con precedenti specifici di "bullismo", uno verso una minorenne disabile. Due, quelle più violente, sono state denunciate, ma il numero è destinato a salire perché anche chi riprende e diffonde filmati di simili episodi nel web compie un reato. (ANSA).