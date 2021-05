Orsero: ricavi stabili 240 mln, balza utile trimestre

Orsero nel trimestre ha registrato ricavi netti per 240,3 milioni in linea coi 240,9 milioni dello stesso periodo 2020 e un utile netto balzato a 4,8 milioni (da 1,8 milioni). L'indebitamento finanziario netto è migliorato a 100,3 milioni da103.3 millioni di fine dicembre scorso.

Alla luce dei risultati e delle prospettive la società che importa e distribuisce frutta, in particolare banane e ananas, ha rivisto al rialzo la guidance per il 2021. Restano invariate le vendite nette a 1.040-1.060 milioni ma migliora l'utile netto previsto a 14-16 milioni e l'indebitamento netto a 80-85 milioni. (ANSA).