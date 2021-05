Covid: ospedalizzati sotto quota 400, 7 morti

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Continua il calo dei positivi e degli ospedalizzati a causa del covid. Per la prima volta dopo mesi le persone ricoverate sono sotto quota 400. Negli ospedali liguri ci sono 399 malati covid, 22 in meno rispetto a ieri. Tra i ricoverati 49 sono in terapia intensiva, erano 47. I morti sono 7, ma tre sono di aprile. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 4259.

I nuovi contagiati sono 143 a fronte di 6673 tamponi (3947 molecolari, 2726 antigenici rapidi). Il tasso di positività che per due giorni era stato sotto il 2% è salito a 2,14%, mentre a livello nazionale è al 2,5%. I nuov casi sono stati accertati 55 nell'area di Genova, 38 nello Spezzino, 23 nel Savonese, 20 nell'Imperiese, 7 nel Tigullio. Attualmente i positivi sono 4305, 145 in meno. Ci sono 706 positivi nel Savonese, 582 nello Spezzino, 530 nell'Imperiese, 2255 in provincia di Genova, 79 sono residenti fuori regione e per 153 è in fase una verifica sulla residenza. Da inizio pandemia i contagiati sono stati 101.352. I guariti sono 281.

In isolamento domiciliare ci sono 3025 persone, 197 meno di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 4031, erano 4272.

La Liguria ha somministrato il 96% dei vaccini consegnati (772800, arrivati, 743190 inoculati). Nelle ultime 24 ore sono state vaccinati in 14023. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 265787 (ANSA).