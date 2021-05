Pari in casa Samp, Spezia avvicina la salvezza

Impresa sfiorata per lo Spezia che contro la Sampdoria al Ferraris va due volte in vantaggio, con Pobega, ma si fa riprendere, prima da Verre poi nella ripresa da Balde. Un pareggio che avvicina la formazione di Italiano alla salvezza anche se un successo l'avrebbe garantita. Sampdoria brava a recuperare due volte dopo un avvio di gara svogliato che ha fatto infuriare Ranieri.

Spezia per la salvezza, Samp tranquilla e lo si vede sin dal fischio d'inizio. Gli ospiti partono a gran ritmo mettendo da subito in difficoltà la squadra di Ranieri. Il predominio iniziale si concretizza al 15' per gli Aquilotti. Saponara, grande ex, innesca Ferrer, cross da destra, Piccoli spizzica prolungando, arriva Pobega che con un potente diagonale mette in gol. Vantaggio meritato e Spezia ancora protagonista, ma passata la mezz'ora la Samp, spinta da Ranieri in panchina, inizia a crescere e lo Spezia arretra il baricentro. Al 32' arriva il pareggio dei padroni di casa. Pobega serve involontariamente Gabbiadini in area, la conclusione dell'attaccante finisce sul palo, Verre è il più veloce e ribadisce in gol.

Al rientro dagli spogliatoi, Italiano inserisce Gyasi per Piccoli e lo Spezia parte subito alla ricerca del gol. Ranieri prova a cambiare inserendo Balde per uno spento Gabbiadini. E proprio Balde mette paura ai bianconeri al 20' con un diagonale che sfiora il palo opposto. Ma l'errore più grave porta la firma di Farias che al 25' servito in contropiede da Gyasi colpisce il palo a portiere battuto. Per fortuna di Italiano ci pensa Pobega che al 28' si beve Yoshida in area e batte Audero. La Samp però vuole il pareggio e chiude gli ospiti nella propria area trovando il gol al 35' con Balde servito da Yoshida. Gli ospiti cercano nel finale con tutte le forze la terza rete ma le energie sono finite e così si devono accontentare. (ANSA).