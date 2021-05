Stop a tir su viadotto: ispettore, frenate rischiano di deformare pile

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Le frenate dei tir "possono deformare le pile e il sistema di appoggi" per questo è stata decisa la limitazione del transito ai camion sopra le 3,5 tonnellate sul viadotto Valle Ragone in A12. "C'è un problema alla verticalità del viadotto - spiega l'ispettore del Mit Placido Migliorino - per questo è stata decisa la limitazione.

Le frenate dei mezzi pesanti potevano incidere su quelle problematiche aumentandole". L'ingegnere ha trasmesso la relazione alla procura di Genova. Sono stati gli stessi pm che si occupano delle inchieste sulla gestione della rete autostradale a chiederle all'ispettore così come successo negli altri casi. (ANSA).