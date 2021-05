Covid: calano positivi e ospedalizzati, 7 morti

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Netto calo degli ospedalizzati per covid in Liguria. I ricoverati sono 421, 18 in meno rispetto a ieri. Tra gli ospedalizzati 47 sono in terapia intensiva, erano 53. Calano anche i positivi: sono 4.450, 172 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 128 a fronte di 6690 tamponi (4224 molecolari e 2466 rapidi). Da inizio pandemia i contagiati sono 101.209. Il tasso di positività è sceso a 1,91, era 1,94. I nuovo contagiati sono stati individuati 42 nell'area di genova, 29 nell'Imperiese, 24 nello Spezzino, 17 nel Tigullio, 16 nel Savonese. I morti sono 7, di cui 3 del mese di aprile. Tra i decessi ci sono una donna di 56 anni e un uomo di 55. Il totale delle vittime è 4252. I guariti sono 293. In isolamento domiciliare ci sono 3222 persone, 267 in meno e in sorveglianza attiva ce ne sono 4272 ce ne erano 4571.

I vaccini arrivati sono 772800, quelli somministrati 728815, il 94%. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 12718. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 259064 (ANSA).