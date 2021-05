Cantieri autostrade: incidenti e avarie, code in A12 e in A26

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Lunghe code in A12 e A26 per lavori ma anche per il traffico congestionato a causa di incidenti e avarie. In particolare in A12 ci sono cinque chilometri di coda tra Recco e Rapallo in direzione Rosignano e cinque chilometri di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. A causare i disagi è stato un camion in avaria nel primo pomeriggio sullo scambio di carreggiata del viadotto Semorile. In A26, invece, si registrano sei chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 in direzione Genova Voltri. (ANSA).