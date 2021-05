Cantieri autostrade: Consiglio Liguria pensa a 'drive-vote'

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Per risolvere il problema dei consiglieri regionali bloccati dai cantieri e dagli incidenti autostradali il Consiglio regionale della Liguria sta valutando di introdurre il 'drive-voting', la possibilità di votare online da remoto via tablet anche in auto, "ovviamente rispettando il Codice della Strada". E' la novità emersa oggi pomeriggio durante i lavori dell'assemblea. "Alcuni consiglieri e assessori hanno impiegato 5 ore per raggiungere Genova dal Ponente a causa dell'ennesimo incidente lungo l'autostrada A10, un problema che si ripete a causa dei cantieri autostradali - ha detto la consigliera Lilli Lauro (Cambiamo!) -. Bisogna trovare una soluzione, affinché chi ha problemi in auto possa votare auspicando che il Governo intervenga". Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei conferma che "gli uffici tecnici regionali stanno valutando se è possibile realizzare il voto non in presenza, un Consiglio regionale misto". (ANSA).