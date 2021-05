Piaggio Aero: Nicastro entro 10 giorni indico acquirente

(ANSA) - SAVONA, 10 MAG - Sono ancora quattro gli investitori in lizza per acquistare Piaggio Aerospace. Lo ha annunciato il commissario straordinario Vincenzo Nicastro nel corso di una visita nello stabilimento di Villanova d'Albenga del ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Ora entriamo nella fase della trattativa finale - ha spiegato - sono procedimenti lunghi, aggravati dalla nostra burocrazia che è ancora più complessa".

Il commissario ha invitato cinque soggetti a presentare un'offerta non vincolante: hanno risposto in quattro, i cui dossier sono analizzati dal responsabile dell'iter. Entro 10 giorni lo stesso commissario indicherà al Ministero dello Sviluppo Economico il soggetto che, a suo parere, ha presentato, il piano migliore per dare il via alla negoziazione.

Quello di Piaggio Aerospace è uno dei sette tavoli di crisi della Liguria aperti al Ministero dello Sviluppo Economico, e in provincia di Savona è l'azienda che vede coinvolti il maggior numero di lavoratori (1.100). (ANSA).