Covid: tasso positività in Liguria sotto 2%, 66 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Scende sotto il 2% il tasso di positività al covid in Liguria: è 1,94% mentre la media nazionale sale al 3,9%. Il dato ligure emerge da 3393 tamponi (2081 molecolari e 1312 antigenici rapidi). I nuovi casi sono 66, per un totale di 101081. In calo il numero dei positivi, sono 4622, 183 meno di ieri. Dopo giorni di flessione del numero degli ospedalizzati, il dato torna a cresce: i ricoverati sono 439, tre in più rispetto a ieri. Di questi 42 sono in terapia intensiva. I morti sono due: uno aveva 49 anni. Il totale delle vittime causate dal covid è 4245. I guariti sono 247. I nuovi casi sono stati riscontrati 39 nell'area Genovese, 12 nel Savonese, 7 nell'Imperiese e nello Spezzino, 1 nel Tigullio. In isolamento domiciliare ci sono 3489 persone, 153 in meno rispetto a ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 4571, erano 4711.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 7887 persone ed hanno concluso il ciclo vaccinale in 252651. I vaccini consegnati sono 772800, quelli somministrati 715401, il 93%. In Liguria la prima dose è stata somministrata al 30,35% della popolazione (1.524826), mentre il dato italiano è del 27,90%; per la seconda dose la Liguria è al 16,57% contro il 12,30 del dato nazionale. (ANSA).