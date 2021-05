150 runners per 'Liguria che riparte. Di Corsa'

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - 'La Liguria che riparte. Di corsa', staffetta benefico promozionale organizzata da Asd RunRivieraRun, è arrivata ieri alla Spezia alle 17.55 al termine di un percorso podistico da Ventimiglia alla Spezia di 273 km. 150 i runners di 25 società liguri che hanno partecipato, donando a favore di Airc attraverso il progetto Run4Hope. "Noi di Genova Liguria Film Commission - ha detto la presidente di Glfc Cristina Bolla - ci siamo occupati della regia, delle riprese sportive e istituzionali, con le nostre imprese del Pacc, e di formazione in situazione, con la presenza di quattro allievi che hanno potuto lavorare su campo". Bolla ha ringraziato Asd RunRivieraRun "per averci coinvolto in questo importante ed unico progetto, Confartigianato Liguria per il coinvolgimento delle aziende di diversi settori, Fidal e Coni per il patrocinio morale, e Genova Rent per il supporto logistico" e "il governatore Toti "per il patrocinio e il videomessaggio a sostegno dell'iniziativa".

"A distanza di un anno, ci ritroviamo ad affrontare una nuova ripartenza sociale ed economica - ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - È encomiabile la passione con cui gli organizzatori hanno saputo anche quest'anno riproporre un format che già nella sua prima edizione aveva saputo lanciare un messaggio di resilienza. Lo sforzo dei runner, nel percorrere i 273 km di tragitto che dividono Ventimiglia dalla Spezia, è paragonabile alla forza di volontà che commercianti e artigiani hanno dimostrato in questo difficile periodo, oltreché uno spot che va a premiare la bellezza della Liguria". (ANSA).