Covid: Liguria, ancora un decremento dei positivi, 2 decessi

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - 152 nuovi casi Covid-positivi rilevati da 5.707 test complessivi (4.067 tamponi molecolari e 1.640 test antigenici) con un'incidenza che si attesta al 2,66%.

Il totale dei casi positivi (esclusi guariti e deceduti) riporta un calo di 83 unità. Sono i dati estrapolati dal quotidiano bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati-flusso Alisa-Ministero. Il totale dei casi positivi registra anche oggi un calo di 83 unità. I nuovi casi positivi sono registrati a Imperia (23), Savona (35), nel territorio di Asl3 Genova (25) e del Tigullio (4) e alla Spezia (48). 11 nuovi casi non sono residenti in Liguria. Lieve il calo (-7 unità) anche negli ospedalizzati a bassa e media intensità che oggi sono 436. 52 i pazienti in Intensiva. Due i decessi segnalati, due donne di 82 e 85 anni. In isolamento domiciliare ci sono 3.642 persone, 97 in più.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sulle 763.700 dosi consegnate ne sono state somministrate 707.084 pari al 93%. Per quanto riguarda i vaccini Comirnaty di Pfizer e Moderna dal 27 dicembre a oggi sono state somministrate 571.609 dosi (nelle ultime 24 ore 3.028). Le seconde dosi somministrate sono 247.333. I vaccini Vaxzevria di AstraZeneca e Johnson & Johnson somministrati sono stati, dal 27 dicembre a oggi, 135.475 (221 nelle ultime 24 ore). 595 le seconde dosi, (ANSA).