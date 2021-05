Ballardini, non meritavamo sconfitta

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Una sconfitta pesantissima quella odierna contro il Sassuolo per un Genoa in piena lotta salvezza. "Siamo giustamente preoccupati-ha spiegato il tecnico Ballardini-ma anche consapevoli che basta poco e che il traguardo è lì. Oggi abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra e credo che il Genoa non meritasse di perdere".

Una sconfitta che al tecnico rossoblù ha lasciato molte sensazioni negative. "C'è molta amarezza e molta rabbia - ha ammesso Ballardini-ma anche consapevolezza che lo spirito è stato quello giusto e adesso voglio tre partite proprio con questo spirito".

Gara condizionata dagli episodi a partire dal gol del momentaneo pareggio annullato a Zajc su segnalazione del Var.

"Di queste cose non parlo, è una prassi che ho da anni. Ripeto: oggi si viene via con tanta rabbia e tanta amarezza. Gli episodi di certo influiscono ma non dobbiamo andare dietro a queste cose. Non fa parte del nostro modo di pensare. Futuro? C'è poco da dire. Bisogna mantenere alta quella attenzione, quella rabbia, quella intensità che il Genoa ha fatto vedere anche oggi". (ANSA).