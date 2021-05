Scooter contro furgone, gravissimo 17enne

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Gravissimo incidente in via 30 Giugno in Valpolcevera a Genova. Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino dopo essersi scontrato col suo scooter con un furgone. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. (ANSA).