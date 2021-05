Tabaccai entroterra ligure abilitati a operazioni bancarie

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - Un protocollo di intesa tra Comuni liguri, tabaccai e associazioni dei consumatori per abilitare le rivendite di tabacchi, presenti in quasi tutti i piccoli comuni italiani, a operazioni bancarie di base come il prelevamento di denaro. A promuoverlo la giunta regionale della Liguria, preoccupata per la situazione dei piccoli comuni dell'entroterra che stanno subendo una progressiva diminuzione dei servizi di base. Secondo i dati illustrati dal coordinatore della consulta Piccoli comuni di Anci Natale Gatto, ci sono 112 Comuni che, a oggi, sono sprovvisti di sportelli bancari, 71 non hanno né banche né postamat e 9 né banche né postamat né tabaccaio. "Le riorganizzazioni e le razionalizzazioni delle spese di istituti di credito e degli uffici postali rendono sempre più difficoltoso il prelevamento di denaro contante - spiega Regione Liguria - con un conseguente impatto sociale negativo soprattutto per alcune fasce di popolazione come quella più anziana che ha meno facilità nello spostarsi dal proprio comune, oltre che una reale difficoltà ad un approccio esclusivamente on line e virtuale con la gestione del denaro". Le rivendite di tabacchi risultano già munite di terminali necessari per l'esecuzione di alcune funzioni finanziarie come il pagamento di bollette o l'emissione di marche da bollo. Anche nel periodo del lockdown sono rimaste sempre aperte e hanno il vantaggio di un rapporto fiduciario tra esercente e cliente consolidato nel tempo. "Oggi mettiamo la prima pietra per ricostruire l'accesso ai servizi di base nei comuni dell'entroterra ligure, visto che la disparità che si è venuta a creare è palese - ha detto l'assessore alla tutela dei consumatori Simona Ferro - Iniziamo un percorso che parte dal prelevamento del denaro contante che per molti è vissuto come un serio problema e mette in difficoltà non solo le persone, ma anche il tessuto commerciale locale".

L'accordo siglato oggi è il primo su scala regionale. (ANSA).