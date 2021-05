Portofino rifà i loghi della Marina e di Castello Brown

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - Si chiama Portofino Yacht Marina ed è il nome della marina di Portofino la cui gestione è stata assunta dal Comune. Nuovo nome e nuovo logo regalato dal gruppo Armando Testa. "Continuiamo il lavoro iniziato nel 2002 - spiega Marco Testa presidente della Armando Testa - la vela che avevamo pensato ora naviga con i colori e le finestre di Portofino sulle vele. Portofino è un marchio mondiale conosciuto in tutto il mondo come New York, più delle Cinqueterre. Chiunque ha una barca sogna di venire qui".

La presentazione in forma ristretta si è tenuta al Castello Brown altro gioiello tornato in gestione al comune e per il quale è stato pensato un logo tutto nuovo. Sullo sfondo le regate di Primavera che fanno intravedere una ripresa per il borgo e per tutto il comprensorio. (ANSA).