Pantografo treno si stacca e sfonda vetro, nessun ferito

Grande paura stamani ma nessun danno per i passeggeri di un treno regionale sulla linea Acqui Terme-Genova quando durante la marcia il pantografro, il meccanismo che prende l'energia elettrica dalla linea per alimentare il convoglio, si è staccato e ha sfondato un vetro all'altezza delle poltrone passeggeri. Non ci sono stati feriti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, durante il passaggio di un treno merci che viaggiava in direzione opposta si sarebbe spezzata la fune della linea elettrica e quando il regionale si è agganciato ha danneggiato il pantografo che è caduto lateralmente. L'incidente è avvenuto tra le stazioni di Borzoli e Sampierdarena a Genova.