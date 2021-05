Covid: Toti,Liguria si conferma 'gialla', calo diffuso virus

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - "L'indice Rt sul contagio covid in Liguria è a 0.96, la Regione si conferma a rischio basso in fascia gialla, come evidente dagli ottimi numeri sull'andamento della pandemia". E' l'aggiornamento sui dati dell'ultimo report dell'Iss illustrati dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova nel punto stampa sulla pandemia.

"La Liguria scende sotto 500 ospedalizzati totali, con 57 terapie intensive, che tornano sotto 60. - rimarca - C'è un calo diffuso del virus nella nostra Regione". (ANSA).