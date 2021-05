Covid: sotto quota 500 gli ospedalizzati, 8 morti

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - Scende sotto quota 500 il numero dei malati covid ricoverati negli ospedali liguri. Sono 496, con 57 persone nelle terapie intensive (erano 62). Gli ospedalizzati sono 29 meno di ieri.

Continua a calare il numero dei positivi al covid in Liguria.

Sono 5090, 117 in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia i contagiati sono 100528. I nuovi casi sono 201 a fronte di 7635 tamponi (4683 molecolari e 2952 antigenici rapidi). Il tasso di positività è 2,63%, era 2,59%. I nuovi contagi sono stati riscontrati 120 nell'area di Genova, 35 nel Savonese, 26 nell'Imperiese, 20 nello Spezzino e 12 nel Tigullio. I guariti sono 310. I morti 8, ma tre sono delle settimane scorse. Tra le vittime c'è un uomo di 54 anni a Sarzana. Gli altri morti avevano un'età compresa tra i 72 e 94 anni. Da inizio pandemia i morti sono 4227.

In isolamento domiciliare ci sono 4049 persone, 128 in meno rispetto a ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 5242, erano 5269.

Per il secondo giorno consecutivo sono state vaccinate oltre 15 mila persone: 15449, 12486 con il vaccino a mRna e 2963 con AstraZeneca e J&J. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 231105.

I vaccini consegnati sono 763700, quelli somministrati 678883, pari all'89%. (ANSA).