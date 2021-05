Anche aula didattica open air nei giardini Rosina a Genova

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - "Il nostro è lasciare la città migliore di come l'abbiamo trovata e il restauro di questi giardini va in questa direzione, con un segnale importante, il progetto di un'aula scolastica all'aperto, completamente ecosostenibile, che sarà di grande stimolo per i ragazzi". Così il sindaco di Genova Marco Bucci all'inaugurazione dei rinnovati giardini Tito Rosina, una vasta area verde tra i quartieri di Castelletto e il Carmine, restaurati e sistemati dalla partecipata Aster su disegno dell'ufficio del Verde del Comune di Genova . Si tratta di un intervento che il territorio aspettava da tempo e che rilancerà l'area su cui si affaccia anche l'istituto scolastico Don Milano Colombo. E' proprio questa la scuola che, nell'ambito di un progetto del Miur, si occuperà di allestire l'aula didattica all'aperto, con banchi e sedie in legno, in uno spazio all'ombra dei lecci e di altre piante monumentali. Alla presentazione dei lavori stamani anche l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il presidente di Aster Enrico Vergani, il presidente del municipio Andrea Carratù e alcuni rappresentanti della scuola. Nelle stesse ore alcune classi stavano svolgendo educazione fisica tra i vialetti e i giochi. Il restyling, costato 350 mila euro, ha riguardato panchine e arredi, gli stessi giochi per bambini ma anche una sistemazione delle aiuole e la creazione di un impianto di deflusso delle acque piovane per evitare l'allagamento dei quartieri sottostanti. Tra le novità anche un sistema digitale per raccogliere le opinioni dei fruitori del parco: sono stati installati dei cartelli con un Qrcode da utilizzare per esprimere una valutazione. (ANSA).