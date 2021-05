Leonardo: Giorgetti, su Genova progetti importanti

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - "Il gruppo Leonardo ha progetti e strategie importanti con riferimento all'unità di Genova e quindi l'auspicio condiviso è quello di investimenti mirati per la ripresa in tempi rapidi dell'unità". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time sulle prospettive della divisione automazione presso lo stabilimento di Genova della Leonardo. Il ministro ha spiegato che "Leonardo ha riferito di aver avviato un percorso per individuare un percorso capace di valorizzarne le competenze e favorirne lo sviluppo. Tale processo sarà portato avanti informando tutte le parti interessate dallo sviluppo del processo e tenendo in considerazione lo storico rapporto tra Leonardo e il territorio ligure in modo da garantire il massimo impegno sulle prospettive occupazionali del sito. La città di Genova resterà centrale nella strategia complessiva di Leonardo", ha aggiunto. (ANSA).