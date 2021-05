Covid: netto calo di ricoverati e positivi, 15mila vaccini

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Nelle ultime 24 ore la Liguria ha compiuto oltre 15 mila vaccinazioni, esattamente 15256. E' il dato che più colpisce tra quelli che raccontano l'ennesima giornata di lotta al coronavirus. Un altro indicatore significativo è il numero degli ospedalizzati: sono 525, 24 in meno. Tra questi ricoverati, 62 sono in terapia intensiva, come ieri. Calano anche i positivi: sono 5207, 182 in meno rispetto a lle 24 ore precedenti. I nuovi casi sono 194 per un totale da inizio pandemia di 100.327. Le nuove positività sono emerse da 7464 tamponi (4708 molecolari e 2756 antigenici rapidi). Il tasso di positività è al 2,59%, era 2,44%. Tra i nuovi contagiati 80 sono nell'area di Genova, 46 nello Spezzino, 34 nell'Imperiese, 19 nel Savonese, 12 nel Tigullio, 3 sono residenti fuori regione. I guariti sono 367. Nove i morti, tra questi anche una donna di 58 anni, le altre vittimi avevano un'età tra i 66 e 89 anni. I morti da inizio pandemia sono 4219.

In isolamento domiciliare ci sono 4177 persone, 311 in meno rispetto a ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 5269, erano 5454.

Vaccini: quelli arrivati sono706880, quelli somministrati 662995, pari al 94%. In 24 ore sono stati fatti 15256 vaccini (11985 a mRna, 3271 AstraZeneca e J&J). Hanno concluso il ciclo vaccinale 221509 persone. (ANSA).