Cantieri autostrade: Toti, chiesto sforzo straordinario

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - La rimozione di quasi tutti i cantieri autostradali sulla rete ligure dalle 14 di venerdì 7 maggio al lunedì mattina successivo. Questo l'esito dell'incontro che si è svolto oggi convocato da Regione Liguria con tutte le concessionarie autostradali Autostrade per l'Italia, Salt e Autofiori, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e degli assessori alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e ai Trasporti Gianni Berrino.

"Come era prevedibile - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una nota - la grande voglia di evasione degli italiani si è riversata sulla rete autostradale ligure fin dal primo week end di riapertura, decisa dal governo con qualche giorno di anticipo. È chiaro che la ripartenza del Paese non può e non deve inchiodarsi in autostrada e i disagi che si sono verificati sono del tutto insostenibili. Per questo ho chiesto a tutte le concessionarie di attuare il piano straordinario di smobilitazione dei cantieri che avevamo già concordato, anticipando le rimozioni già da venerdì pomeriggio e mantenendo la rete libera fino a lunedì mattina. Serve un segnale forte, questa situazione dev'essere recepita dalle concessionarie come una priorità assoluta. Monitoreremo attentamente come andrà il prossimo week end - conclude Toti - e ci rivedremo all'inizio della prossima settimana per una valutazione dei flussi di traffico e le decisioni per le settimane future". (ANSA).