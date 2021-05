Vaccini: Toti, non si sceglie il tipo, è scienza a scegliere

"Il concetto che deve passare alla popolazione ligure deve essere molto netto: non si sceglie la tipologia di vaccino anti covid a cui si è sottoposti, la scienza sceglie al meglio". Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani in Consiglio regionale.

Sulla valutazione in corso per l'utilizzo dei AstraZeneca sotto i 60 anni "la Liguria si uniformerà alla decisione nazionale, - spiega Toti - perché abbiamo poca scelta da questo punto di vista. Via via che proseguono i trial scientifici di prova sul singolo vaccino su determinate categorie anagrafiche, l'utilizzo di ogni vaccino viene via via abilitato con raccomandazioni".

"In Inghilterra stanno vaccinando ancora tutta la popolazione con AstraZeneca, non c'è alcun divieto, detto che non fanno più parte dell'Ema", ricorda. (ANSA).