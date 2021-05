Sanlorenzo: in tre mesi balzano ricavi (+20%) e utili (+40%)

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Nel primo trimestre Sanlorenzo ha registrato ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht (Ricavi Netti Nuovo) di 118 milioni, in crescita del 20,5%. Il margine operativo lordo (ebitda) rettificato è cresciuta del 28,4% a 17,3 milioni di euro. Il risultato netto di gruppo è cresciuto del 39,9% a 8,3 milioni.

"Il quadro rassicurante fornito dai risultati ottenuti, unito alle promettenti prospettive, ci ha indotto a prendere in considerazione di crescere ulteriormente per linee esterne, cogliendo opportunità di acquisizione, a partire da quella di Perini Navi, operazione per la quale abbiamo da tempo formalizzato il nostro interesse, che auspichiamo di realizzare nell'esercizio in corso", ricorda tra l'altro il presidente e ceo Massimo Perotti in una nota.

Quanto alle previsioni per l'esercizio in corso, il backlog del gruppo al 30 aprile 2021 è pari a 632,1 milioni di euro, registrando un'ulteriore crescita di 78,7 milioni di Euro rispetto al 31 marzo 2021, spiega Sanlorenzo. La quota relativa al 2021, pari a 457 milioni di euro, "offre un'eccellente visibilità sui Ricavi Netti Nuovo dell'esercizio in corso - afferma la società -. Per tutto quanto sopra, mantenendo un costante monitoraggio dell'evoluzione del contesto generale, la società considera solide e fondate le aspettative di una crescita a doppia cifra delle principali metriche per il 2021".

Per il 2021 la guidance è di generare ricavi netti nuovo tra 530 e 540 (+17%) milioni dopo i 457,7 milioni di ricavi netti nuovo del 2020. Il risultato netto è atteso a 43-44 milioni (+26%) dopo i 34,5 milioni del 2020. La posizione di cassa netta è attesa da i 14 e i 16 milioni (3,8 a fine 2020). (ANSA).