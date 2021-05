Riapre a Rapallo il parco Canessa, luogo a misura di bambino

(ANSA) - RAPALLO, 04 MAG - Riapre dopo mesi di lavori, rallentati dal Covid, il parco Canessa, sfogo per bambini e famiglie in pieno centro a Rapallo. "Un intervento semplice ma complesso -, ha spiegato il sindaco Carlo Bagnasco - che ha interessato il riammodernamento e la messa in sicurezza dell'esistente". Conosciuto come il parco del trenino e delle macchinine, attrazioni che rimangono, la novità principale, oltre alla nuova sagoma del laghetto, è il rifacimento dei servizi igienici dove in accordo con Unicef è stato creato un baby pit stop, un luogo riservato dove le mamme potranno allattare o cambiare il proprio bambino.

«E' bello rendere le città sempre più a misura di bambino - dice Giorgio Mainieri, pediatra a riposo e referente Unicef del Tigullio - sono contento che l'amministrazione abbia proseguito il percorso iniziato con l'intitolazione dell'asilo Per un mondo Unicef che poi vuol dire speranza per un mondo migliore».

Mainieri non risparmia una frecciata ai no vax: «Veniamo da un anno di restrizioni e di lutti, ma se pensiamo che ogni anno ci sono 100 mila bambini che muoiono perché non hanno il vaccino contro il morbillo, questo è un dato che dovrebbe far riflettere soprattutto i no vax». (ANSA).