Liguria ha perso 9,9% di popolazione, 1.509.000 residenti

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Un calo demografico del 9,9%:, la Liguria è la regione del nord-ovest con il più alto calo demografico, secondo l'Istat, al primo gennaio 2021. In Liguria i residenti sono esattamente 1 milione 509 mila, di questi oltre 140 mila sono stranieri. I decrementi più significativi sono stati registrati nelle province di Savona (-11,3%) e Genova (-11,2%). E la Liguria si piazza al primo posto in Italia per l'età media: 49,3 anni (media nazionale è 46). Un focus che conferma le indicazioni di una regione tra le più anziane d'Europa. Il tasso di mortalità si attesta al 17%: anche in questo caso per la Liguria un triste primato in tutto il Paese considerato che la percentuale italiana è del 12,6% e quella del Nord Ovest è al 14,6%. Mentre il tasso di natalità della regione si aggira intorno al 5,7% al pari del Molise e decisamente sotto al dato italiano (6.8%) (ANSA).