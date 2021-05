A Ventimiglia 6,4 mln per parcheggi in ex aree Fs

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 MAG - Tre parcheggi per circa 1.100 posti auto nelle ex aree ferroviarie per un finanziamento complessivo del Fondo strategico della Regione pari a 6,4 milioni di euro. Oggi, alla presenza del governatore della Liguria, Giovanni Toti e di una delegazione del consiglio e della Giunta regionale, alla presenza del sindaco della città di confine Gaetano Scullino e delle massime autorità locali, è stato dato il primo e simbolico colpo di benna ai lavori di realizzazione del più importante parcheggio che da solo offrirà alla città circa 800 posti, lungo la ferrovia, nella zona rialzata di corso Genova. Il progetto prevede anche una pista ciclabile che si unirà a quella sul mare.

Per il presidente Toti "con la prima pietra di oggi si avvia qui la parte più ampia di un importante progetto di valorizzazione urbana, che va a recuperare queste aree ferroviarie dismesse creando un grande parcheggio che andrà ad affiancarsi a quello già esistente di San Secondo e al futuro park Eiffel. In questo modo non solo si riqualificano delle aree da tempo lasciate a sé stesse, ma si offre un servizio a cittadini e turisti".

"Questi parcheggi pubblici serviranno per rendere più vivibile la nostra città - ha affermato Scullino - ma anche per consentire la riqualificazione di zone di sedime ferroviario abbandonate, che vengono recuperate e convertite al servizio di cittadini e turisti, con un occhio all'ambiente". E aggiunge: "Abbiamo voluto dei progetti che non fossero esempio di cementificazione, ma di sostenibilità ambientale, con zone di svago e di facile accessibilità nei movimenti per tutti. Ricordo che grazie al protocollo d'intesa con il Gruppo Ferrovie dello Stato, oggi siamo qui a dare inizio ai lavori del più grande dei tre parcheggi, quello di corso Genova. (ANSA).