Da Regione 5 mln per l'aeroporto di Genova

Regione Liguria ha stanziato un contributo di 5 milioni dal Fondo strategico regionale per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale da investire nel progetto di ampliamento e ammodernamento del terminal passeggeri dell'aeroporto Colombo.

"Questo investimento - ricorda il presidente Giovanni Toti - era già previsto nel collegato alla Legge di Stabilità approvato dal Consiglio regionale nel dicembre scorso per la riqualificazione dello scalo genovese ed è fondamentale per garantire, a fronte delle ripercussioni negative della pandemia, la realizzazione del progetto con il rispetto dei programmi di sviluppo già avviati e l'avvio del cantiere nei tempi previsti. È un ulteriore esempio del 'modello Genova': grazie alla sinergia e collaborazione fra tutte le Istituzioni, si possono raggiungere risultati decisivi per il futuro della città e della Liguria.

Quest'intervento sarà anche un volano di sviluppo e occupazione".

Per l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino "questo contributo servirà a finanziare parzialmente, nel corso del 2021, gli interventi di ampliamento e riqualifica del terminal e della pista di volo, oltre al potenziamento del sistema di smistamento dei bagagli. Come Regione diamo un aiuto per la realizzazione di questi lavori indispensabili per un aeroporto sempre più moderno, funzionale e confortevole in vista anche dell'espansione dell'utilizzo turistico dello scalo". (ANSA).