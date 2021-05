Covid: dopo giorni di calo salgono positivi e ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Dopo giorni in cui in Liguria calavano i positivi al covid e i ricoverati a causa del virus, nelle ultime 24 ore c'è stata una inversione di tendenza.

Intanto sono 200.075 i liguri che hanno chiuso il ciclo vaccinale. Tornano a crescere, seppur di poco, i positivi: sono 5603, 25 in più rispetto a ieri. Tornano a crescere anche gli ospedalizzati: sono 536, 14 in più. Di questi 61 malati sono in terapia intensiva, erano 63. I nuovi casi sono 202 a fronte di 4652 tamponi (3057 molecolari e 1595 antigenici rapidi). Il tasso di positività è 4,34% (era al 3,2%), a livello nazionale è al 5,8%. Le nuove infezioni da covid sono state scoperte 96 nell'area di Genova, 38 nel Savonese, 33 nell'Imperiese, 32 nello Spezzino e tre in persone non residenti in Liguria. I guariti sono 172. I morti sono 5 per un totale di 4194. Le ultime persone decedute aveva un'età tra i 65 e gli 89 anni.

Tornano a salire anche le persone in isolamento domiciliare: sono 5061, 50 più di ieri, mentre quelle in sorveglianza attiva sono 5898, erano 5966.

Nelle ultime 24 ore sono sta vaccinate 4687 persone. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 200.075. I vaccini consegnati sono 649680, quelli somministrati 626.697, il 96%. (ANSA).