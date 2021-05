Bimbo di 4 anni cade su scogliera da tre metri

(ANSA) - VARAZZE, 02 MAG - Un bambino di 4 anni è caduto su una scogliera da un'altezza di tre metri. E' avvenuto nel primo pomeriggio sul lungomare Europa nei pressi della Baia dei Corvi, nella zona della Villa Araba. Su posto, dopo la richiesta di auto da parte dei genitori, sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Rossa di Varazze. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini con una eliambulanza, ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).