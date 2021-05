6.000 all'Acquario di Genova nel primo weekend di riapertura

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Sono state oltre 6.000 le persone che hanno visitato l'Acquario di Genova nel primo week end di riapertura in era covid. In marzo, quando la struttura tornò ad animarsi, le visite erano solo consentire dal lunedì al venerdì.

Nel week end è obbligatoria la prenotazione, tramite acquisto del biglietto on line. Le disposizioni messe in atto per la sicurezza dei visitatori, fasce orarie con ingressi contingentati (200 visitatori ogni 30 minuti) rispetto al periodo pre-covid, hanno funzionato. Al pubblico viene misurata la temperatura all'ingresso, è obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della visita, sono presenti numerosi dispenser di igienizzante lungo tutto il percorso espositivo, sono presenti sul pavimento le indicazioni per il corretto distanziamento. "Ha avuto un ottimo riscontro anche l'offerta acquario+hotel presente sul nostro sito. Molti hanno optato per un soggiorno a Genova, non limitandosi a una visita in giornata", fa sapere l'Acquario. (ANSA).