Incidenti: in moto contro auto, muore 30enne nello spezzino

(ANSA) - DEIVA MARINA, 01 MAG - Un giovane di 30 anni, Efrem Marconi, è deceduto oggi in un incidente stradale sulla Ss1 Aurelia a Carrodano (Spezia) in frazione Mattarana. Viaggiava a bordo della propria moto e si è scontrato con un''auto che proveniva in senso contrario.

La notizia si è sparsa in un attimo nella frazione di Piazza in comune di Deiva Marina dove il giovane viveva con i genitori.

Lavorava a La Spezia a bordo dei rimorchiatori ed era super appassionato della sua moto. Oggi questo suo amore gli è costata la vita in un tratto del Passo del Bracco, già teatro di gravi incidenti in passato. Centinaia di messaggi sui social sottolineano l'affetto verso Efrem Marconi e una giornata di silenzio sui social in segno di lutto da parte dell'Associazione benefica 'Bracco in sella' della quale era socio.

Il tratto sulla Aurelia coinvolto è stato anche brevemente chiuso al traffico, per venir riaperto poco prima delle ore 14.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche le squadre Anas e le forze dell'ordine. (ANSA).