Cantieri autostrade: in Liguria code per lavori, 5 km su A12

(ANSA) - GENOVA, 01 MAG - Primo Maggio con code per lavori sulla rete autostradale ligure. Il punto più complicato è stato quello tra Genova Nervi e Recco sulla A12 Genova-Roma dove a metà mattina si registravano 5 chilometri di coda in direzione Rosignano.

Sulla A10 Genova- Savona ci sono state code di 2 chilometri tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli verso Ventimiglia, e ancora in direzione Genova tra i caselli di Genova Pra e Genova Pegli. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la coda è arrivata fino a 3 chilometri verso Genova tra Ovada e Masone

A metà pomeriggio si è verificato un tamponamento a catena sulla A10 tra Spotorno e Feglino con almeno tre auto coinvolte e due persone, due cittadini francesi, rimaste lievemente feriti e trasportate in codice giallo all'ospedale all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. A seguito del tamponamento per le operazioni di soccorso si erano creati fino a 4 chilometri di coda, ma la situazione è già tornata alla normalità.