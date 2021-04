Turismo: Portofino riparte con albergo e regate

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Simbolo della ripartenza a Portofino è l'apertura dello Splendido Mare, dependance di lusso in Piazzetta dell'hotel Splendido, in programma domani 1 maggio.

Lo scenario della pandemia ha rallentato di un anno l'apertura e così il gruppo Belmond ne ha approfittato per rivedere il design e il concept di camere e spazi comuni. 14 le camere - prezzo medio a partire da 550 euro (più iva) a notte - pensate, si legge in una nota, "per enfatizzare il retaggio nautico del porticciolo, la bellezza naturale della costa ligure circostante e il fascino senza tempo della Dolce Vita in Piazzetta". Ristorante affidato al gruppo Cerea del celebre e stellato Da Vittorio di Brusaporto, Bergamo.

Per l'occasione, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, sono state organizzate le Regate di Primavera Splendido Mare Cup rinviate però di una settimana e quindi calendarizzate dal 5 al 9 maggio, un evento sportivo e mondano che mancava da tempo nel borgo più esclusivo della Liguria.

(ANSA).