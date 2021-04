Truffe agli anziani, doppio colpo a Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Ancora truffatori in azione a Genova. Ieri a Pegli sono stati raggirati due coppie di anziani, in via Salgari e in via Vespucci. Nel primo caso i truffatori sono entrati a casa di una coppia spacciandosi per tecnici dei termosifoni e sono riusciti a portare via una piccola cassaforte con dentro gioielli per un valore di 10 mila euro. Subito dopo un finto tecnico del gas si è presentato da un'altra coppia insieme a due finti poliziotti che hanno fatto credere alle vittime di essere stati derubati di alcuni gioielli e dovevano verificare se gli altri in loro possesso fossero ancora in casa e così, una volta mostrati, alcuni sono spariti. In questo caso l'entità dei gioielli rubati è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenute le volanti. (ANSA).