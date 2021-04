Operazione antidroga dei carabinieri nei vicoli, tre arresti

Operazione antidroga dei carabinieri in via Pré, nel centro storico di Genova. Il primo arresto è stato operato dalla pattuglia dei carabinieri della Maddalena che ha bloccato un cittadino senegalese di 45 anni mentre cedeva bustine di crack in cambio di alcune banconote a una coppia di genovesi. Il pusher, con numerosi precedenti, è stato trovato in possesso di 11 dosi di hashish e di denaro provento dell'illecita attività. Il secondo arresto è stato compiuto dal personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale che ha sorpreso un cittadino albanese di 35enne che nascondeva dei pacchetti su uno scooter parcheggiato.

Bloccato e identificato è stato trovato in possesso di 25 grammi circa di cocaina nascosta nel sottosella e altri 8 involucri sempre di cocaina nel vano porta caschi. Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno trovato e sequestrato quattro documenti di identità contraffatti ai quali era stata sostituita la fotografia. Sempre i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato un cittadino italiano di 40 anni ricercato: l'uomo deve scontare 3 anni di reclusione per ripetuti episodi di "guida senza patente, ricettazione, minacce, esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (ANSA).