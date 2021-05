Dl aperture: a Sanremo flash mob di FdI contro coprifuoco

(ANSA) - SANREMO, 30 APR - Una ventina di iscritti a Fratelli d'Italia ha improvvisato, in serata, davanti al Casinò di Sanremo, un flash mob per dire "basta al coprifuoco". La delegazione era capeggiata dall'assessore regionale del partito Gianni Berrino e dal consigliere regionale Veronica Russo. "Il Casinò è uno dei simboli delle continue chiusure e del fatto che dopo le 22 non si può restare aperti - ha affermato Berrino -.

Ci sono moltissime attività che soffrono, ma di questo soffre anche il turismo. Gli stranieri non prenotano in Italia, perché non sanno quando il coprifuoco verrà abolito e questo è un danno incredibile per tutta l'industria turistica, per il pil italiano e della nostra regione, con danno anche per la provincia di Imperia". Il pensiero di Berrino va soprattutto a ristoratori e baristi: "Che devono dar da mangiare e da bere di corsa, e chiudere alle 22, nonostante possano lavorare solo all'aperto".

I manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto 'Basta coprifuoco' ed hanno tenuto in mano una candela (ANSA).