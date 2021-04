Covid: continua calo di positivi e ospedalizzati, 11 morti

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Continua a calare il numero dei positivi al covid in Liguria: sono 5629, 52 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 276 a fronte di 6794 tamponi (4162 molecolare, 2632 antigenici rapidi). Il tasso di positività è 4,06%. Le nuove positività sono state riscontrate 139 nell'area di genova, 43 nel Savonese, 33 nell'Imperiese, 34 nel Tigullio e 26 nello Spezzino. Un caso è residente fuori regione. I guariti sono 317. In calo gli ospedalizzati: sono 535, 11 meno di ieri.

Trai ricoverati 65 sono in terapia intensiva (erano 66). I morti, alcuni anche di giorni fa, sono 11, per un totale di 4183. Le ultime persone decedute avevano un'età compresa tra i 63 e gli 86 anni. In isolamento domiciliare ci sono 4936 persone, 23 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 5962 (erano 591).

Capitolo vaccini: nelle ultime 24 ore sono stte vaccinate 12640 persone (9640 con Pfizer e Moderna, 3000 con Astrazeneca e J&J). Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 187.189. I vaccini consegnati sono 649.680, quelli somministrati 608.426 pari al 94% (ANSA).